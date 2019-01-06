"هواوي" تعاقب موظفين.. فما السبب؟

عاقبت شركة "هواوي" الصينية للإلكترونيات موظفين اثنين، شملت خصمًا من راتبهما الشهري بقيمة 5 آلاف يوان (730 دولارًا)، فضلاً عن خفض تصنيفهم الوظيفي بدرجة واحدة، حسبما جاء في مذكرة داخلية للشركة اطلعت عليها وكالة "بلومبيرغ" للأنباء الاقتصادية.

وذلك بعدما تبين أنهما أرسلا تغريدات تهنئة بمناسبة عيد الميلاد، عبر الحساب الرسمي للشركة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بواسطة هاتف "آيفون".

وجاء في المذكرة، أنه ينبغي الآن على الموظفين "إحكام السيطرة على عملية إدارة الموردين والشركاء"، مضيفة أن هذه الواقعة تكشف "أخطاء في عمليات الإدارة التي نقوم بها".

وقالت وكالة "بلومبيرغ"، إن الواقعة تعتبر محرجة بالنسبة للشركة الصينية العملاقة، التي جاءت العام الماضي في المركز الثاني بعد شركة "أبل" في مجال تصنيع الهواتف الذكية، وتتنافس الآن على الصعود إلى المركز الأول في هذه السوق التي تحتدم فيها المنافسة.

كما تأتي الواقعة في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بشأن احتمالات ترحيل المديرة المالية بشركة "هواوي"، منغ وان تشو، إلى الولايات المتحدة، للمثول أمام القضاء بتهمة الاحتيال البنكي.

وفي الوقت الذي ألقت فيه "هواوي" باللوم بهذه الواقعة على وكالة تعاقدت معها لإدارة حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بها في الخارج.