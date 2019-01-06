لائحة اتهام بالفساد تنتظر نتنياهو قبل الانتخابات

قال مصدر في مكتب المستشار القضائي للحكومة "الإسرائيلية"، أفيحاي مندلبليت، إنه من المتوقع أن يعلن الأخير عن قراره حول ما إذا كان سيوجه لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، المشتبه بارتكاب مخالفات فساد خطيرة، خلال شهر شباط/فبراير المقبل، وقبل الانتخابات العامة المقررة في التاسع من نيسان/أبريل المقبل، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الأحد.

وقد يعلن مندلبليت عن قراره الشهر المقبل، بعد أن حصل على دعم من كبار الموظفين في ما تسمى بوزارة القضاء الإسرائيلية، ومن مستشارين قضائيين سابقين، الذين شددوا على أن من واجب مندلبليت الإعلان عن قراره بخصوص "ملفات نتنياهو" قبل الانتخابات.

وقال مندلبليت، خلال مؤتمر قانوني في حيفا، يوم الخميس الماضي، إنه "ليس سرا أننا نحاول العمل بأسرع ما يمكن. ونحن (في الادعاء العام) نجتمع ونحاول اتخاذ قرارات، ولن تكون على حساب المهنية بأي حال". وأضاف أنه "لا يوجد أي مانع" بأن يتولى نتنياهو منصب رئيس الحكومة بعد اتخاذ قرار بتوجيه لائحة اتهام ضده.

وهاجم نتنياهو أقوال مندلبليت، وقال بيان صادر عنه إنه "تُشتمّ رائحة ليست جيدة. ومعدل الفترة لاتخاذ قرار في النيابة العامة بشأن ملفات شخصيات عامة ومنذ انتهاء تحقيقات الشرطة هي 18 شهرا. واستغرق هذا الأمر أقل من 18 يوما في الملف 4000، أو كما سرّب مصدر في النيابة للإعلام قائلا "ملف بأسبوع". ولم يحدث جريان سريع كهذا في تاريخ القضاء الإسرائيلي، وثمة شك إذا حدث أمر كهذا في تاريخ الدول الديمقراطية. وواضح للجميع أن انعدام البراءة ليس موجودا لدى رئيس الحكومة نتنياهو، وإنما لدى من سرّب مجددا الهجوم المنفلت الذي لا اساس له ضد رئيس الحكومة نتنياهو".

وقالت الصحيفة إن قرابة 20 مسؤولا في مكتب مندلبليت والنيابة العامة يشاركون في المداولات من أجل اتخاذ قرار بشأن ملفات نتنياهو، وأنه انتهت المداولات بشأن الملف 1000، وهو ملف المنافع الشخصية، وسيتم البدء هذا الأسبوع في التداول حول الملف 2000، محادثات نتنياهو وناشر "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، وبعد ذلك سيجري التداول بشأن الملف 4000، قضية بيز – واللا.

وبحسب الصحيفة، فإن مندلبليت يميل إلى تبني موقف النيابة العامة في الملف 1000، وتوصيتها بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو تنسب له ارتكاب مخالفتي الاحتيال وخيانة الأمانة. وأوصت النيابة العامة بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو تتضمن تهمة تلقي الرشوة.

وأظهر استطلاع نشر أمس، أن 64% من الجمهور الإسرائيلي يؤيد إعلان مندلبليت عن قراره بخصوص ملفات نتنياهو قبل الانتخابات العامة.