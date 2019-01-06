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وزارة الحرب "الإسرائيلية" تشتري ذخيرة بقيمة -1.25 مليار شيكل 

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 09:21 - 06 يناير 2019
انفجار انفجار
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أعلنت ما تسمى بوزارة الحرب "الاسرائيلية"، اليوم الأحد،  شرائها ذخيرة بقيمة 1,25 مليار شيكل.

ووفقاً لموقع المستوطنين 7، فإسرائيل اشترت الذخيرة من شركة البيت للصناعات العسكرية  وستخصص الذخيرة لسلاح المشاه.

 

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