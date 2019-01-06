الاحتلال يعتقل 10 مواطنين في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 10 مواطنين من مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، وتم نقلهم إلى جهة غير معلومة.

وفي ذات الإطار أصيب سائق حافلة للمستوطنين بشظايا رصاص عندما أطلق مسلحون النار على الحافلة عند مستوطنة "بيت إيل" قضاء رام الله ليلة أمس.

وعلى إثر عملية إطلاق النار شن جيش الاحتلال عمليات دهم وتفتيش وصادر كاميرات المراقبة بالقرب من موقع الحادث.

وعلى مدار العام المنصرم رصد مركز أسرى فلسطين للدراسات بان سلطات الاحتلال واصلت حملات الاعتقال التعسفية بحق أبناء الشعب، واعتلقت قرابة (5700) حالة اعتقال، بينهم (980) طفلا، و(175) امرأة وفتاة.