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الاحتلال يعتقل فتيين وينصب حواجز في محيط جنين

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 23:09 - 05 يناير 2019
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، فتيين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، ونصبت عدة حواجز عسكرية وكثفت من تواجدها العسكري في المحافظة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتيين حسين ياسر بعجاوي، ومحمد جمال بني غرة تركمان، بعد اقتحامهما البلدة ومداهمة الحي الشرقي.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على شوارع جنين–حيفا،  وجنين-نابلس، والالتفافي، والشارع الربط بين بلدتي يعبد وعرابة، وشرع الجنود بتوقيف المركبات وفتشوها ودققوا في هويات ركابها، ما أدى إلى إعاقة تحركات المواطنين، واصطفاف عشرات المركبات في طوابير طويلة على هذه الطرق بانتظار المرور فيما اضطرت بعض المركبات إلى سلوك طرق التفافية وترابية.

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