اتصل من الفضاء برقم الطوارئ.. فأثار الذعر في "ناسا"

تسبب رائد فضاء هولندي في إثارة الذعر في وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، واستدعاء فريق أمني لمتابعة اتصال غريب أجراه مع مركز خدمات الطوارئ الأميركي.

وكان رائد الفضاء الهولندي أندريه كويبرز، البالغ من العمر 60 عاما، قد اتصل من محطة الفضاء الدولية بالرقم 911 فتم تحويله إلى مركز خدمة الطوارئ.

وأوضح رائد الفضاء أن الاتصال، الذي أثار الذعر في مقر ناسا في مركز جونسون الفضائي بهيوستن بولاية تكساس، كان عن طريق الخطأ.

وقال رائد الفضاء، خلال مقابلة مع الإذاعة الهولندية لاحقا، إنه تلقى في اليوم التالي رسالة بالبريد الإلكتروني تسأله إذا كان قد اتصل فعلا بقسم الطوارئ، مشيرا إلى إنه عندها أدرك فداحة الخطأ الذي ارتكبه.

وأوضح أنه كان يحاول إجراء مكالمة دولية خارج المحطة الفضائية، وذلك يتطلب أن يضغط أولا على الرقم 9، ثم على الرقم 011، ويبدو أنه لم يضغط على الرقم 0، ولذلك تم تحويل المكالمة إلى خدمات الطوارئ الأميركية، وتسبب بالفوضى دون أن يقصد ذلك.

وقال "لقد ارتكبت خطأ"، لكنه أضاف مازحا أن فريق الطوارئ خيب أمله عندما لم يحضر للمساعدة.

يشار إلى أن رائد الفضاء الهولندي قام برحلتين إلى محطة الفضاء الدولية، وبلغ إجمالي عدد الأيام التي قضاها في المحطة 203 أيام.

وكان رائد الفضاء البريطاني تيم بيك قد غرد عام 2015 بشأن إجراء مكالمة بالخطأ أيضا من محطة الفضاء الدولية.

وقال في تغريدته "أود أن أعتذر للسيدة التي اتصلت بها عن طريق الخطأ"، مشيرا إلى أنه قال لها "مرحبا هل هذا كوكب الأرض؟" لكنه أوضح في تغريدته أنه مجرد اتصال بالرقم الخطأ ولم يقصد السخرية من السيدة التي اتصل برقمها.