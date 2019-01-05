" إسرائيل" تطالب الدول العربية بتعويضات بقيمة 250 مليار دولار

ذكر التلفزيون الإسرائيلي القناة الثانية بأن "إسرائيل" تنوي مطالبة الدول العربية بمبلغ 250 مليار دولار أمريكي قيمة الممتلكات التي تركها يهود الدول العربية بعد أن هاجروا إلى "إسرائيل".

وأشارت القناة الثانية بأن جهات مسؤولة في "إسرائيل" –لم تسمها- عمدت إلى إحصاء الممتلكات الخاصة باليهود الذين هاجروا من الدول العربية إلى "إسرائيل" والتي بلغت 250 مليار دولار أمريكي، لافتةً إلى أن حصر الممتلكات العينية والنقدية نفذه مدقق حسابات دولي معروف عالمياً –لم يتم ذكر اسمه-، مبينة أن حصر الممتلكات شمل كل من العراق وسوريا ومصر وإيران واليمن وليبيا وتونس.

جدير بالذكر أن جهات فلسطينية طالبت في العام 2008 الاحتلال الإسرائيلي بدفع تعويضات بقيمة 100 مليار دولار امريكي ثمن الممتلكات التي تركها الفلسطينيون في المدن المحتلة عام 1948.