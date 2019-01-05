زوجة "العياش" ونجله يشاركون في إحياء ذكرى استشهاده الـ23

23 عامًا مرت ولا زال مهندس العمليات الفدائية داخل فلسطين المحتلة حاضرًا في ذاكرة الفلسطينيين، حيث أصبح تاريخ استشهاده في الخامس من يناير/كانون الثاني لعام 1996 تاريخًا مهمًا وبارزًا في حياة الشعب الفلسطيني.

يحيى عياش، القيادي البارز في كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، الذي استشهد في قطاع غزة بعد سنوات طويلة من مطاردة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إثر وضع شحنة متفجرة في هاتف متنقل كان يستخدمه لإجراء بعض الاتصالات.

تعود أصول عياش إلى قرية رافات شمال الضفة الغربية المحتلة، التي ولد بها في السادس من آذار/ مارس عام 1966م، وفي كنف بيت متدين عاش طفولة هادئة.

كتائب القسام أكدت أن عبقرية القائد عياش نقلت المعركة إلى قلب المناطق الآمنة التي يدعي الاحتلال أن أجهزته الأمنية تسيطر فيها على الوضع تماما. فبعد العمليات المتعددة التي نفدت ضد مراكز الاحتلال والدوريات العسكرية .

وأيقن الاحتلال أن بقاء عياش على قيد الحياة يشكل خطورة لهم، ففي 5 يناير عام 1996، وبعد أشهر طويلة من الجهاد والمقَاومة ضد قوات الاحتلال، كان الموعد مع الشهادة.

ذكريات كبيرة وتفاصيل دقيقة استذكرها الفلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأيقونة المقاومة المهندس يحيى عياش في يوم استشهاده، شاركهم فيها زوجته أم البراء، وابنه براء عبر حساباتهم، ليبقى رحيل المهندس وقودًا للمقاومة وطريق التحرير.

البيان العسكري بعد اغتيال المهندس:

بسم الله الرحمن الرحيم

ردّنا على اغتيال عيّاش سيكون مؤلماً وسريعاً

كتائب الشهيد عزالدين القسام pic.twitter.com/TAneJYGG5Q — bara' ayyash (@baraayyash) January 4, 2018

في ذكرى استشهاد #يحيى_عياش

أن تكون (استثناء)يعني أن يكون الغدر هو السبيل الوحيد للقضاء عليك !! في ذكرى استشهاده لا نبكي عليه .. بل نردد مع الشاعر ماجد المجالي:

"بقوةٍ خذ كتاب الحق يا يحيى ..لأنت أحيى من الموت الذي نحيا "

عياشٌ فينا ما زال .. جسراً تعبره الأجيال#كتائب_القسام ???? pic.twitter.com/BzSH7VbH2o — Nayef.Saif (@naifsif2) January 5, 2019

#أرشيف_فلسطين | ﺻﻮﺭﺓ ﻧﺎﺩﺭﺓ ﻟﻠﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻳﺤﻴﻰ ﻋﻴﺎﺵ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﺑﺮﻳﺰﻳﺖ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ. pic.twitter.com/Jf2VkWN88b — أرشيف فلسطين (@PalArchive) January 5, 2019

لقد أحببت يحيى عيّاش مثلما أحببت القدس تماماً

الذكرى 23 على استشهاده

يحيى لم يمت وانما هو باق في قلوبنا ❤️ pic.twitter.com/DuEXME4HZB — ✌????محمد العوري✌???? (@hamuda87) January 5, 2019

هذه الصورة التي لا يمكن أن تمحى من ذاكرة الوطن..#يحيى_عياش الذي مثل اسطورة المقاومة واللغز الذي مات رابين قبل أن يجد له حلا.. كانت كلمة المهندس هي الرعب الفلسطيني الذي يلاحق قادة الأمن الصهيوني.

23 عاما ولا تزال تلك الكوفية ترمز لقوة #المقاومة_الفلسطينية. pic.twitter.com/9rQiN7iP9g — أدهم أبو سلمية #غزة ???????? (@adham922) January 5, 2019