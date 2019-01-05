اشتباك حاد بين حنين زعبي والمتطرف ليبرمان



أعلنت النائب العربي في الكنيست "الإسرائيلي" حنين زعبي أنها ستستقيل من الكنيست ولن تترشح للانتخابات المقبلة، وفق القناة 14 العبرية.

وقالت خلال كلمتها أمام اللجنة المركزيّة للتجمع الوطني الديمقراطي، إنها تعلن عن إنهاء مرحلة غنيّة ومهمّة في حياتها السياسيّة، اختارتها لكيّ تمثّل مشروع وفكر وقيم حزبها، التجمع الوطني الديمقراطي.

وأضافت: "آن الأوان لتغيير المكان، لكن ليس المسار، والعمل على تقوية التجمع الوطني الديمقراطي وما يحمله من مشروع وفكر وشخصيّة".

وكان رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، النائب جمال زحالقة، أعلن الأسبوع المقبل نيّته عدم الترشح أيضًا لانتخابات الكنيست المقبلة.

في السياق، اعتبر وزير الحرب الإسرائيلي المستقيل زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان أنه من الجيد أن تخرج حنين زعبي من الكنيست، في تعقيب منه على قرارها بالاستقالة وعدم الترشح للانتخابات المقبلة.

وكتب ليبرمان على "تويتر" كما نقلت القناة 14 العبرية: من الجيد أن تخرج من الكنيست.. أتمنى لها النجاح في غزة أو في بيروت ".

أما عضو الكنيست يوئيل حسون فعقب على قرار استقالة زعبي بالقول: "كانت حنين زعبي واحدة من أكثر الأصوات تطرفاً في الكنيست ، حتى في نظر الجمهور العربي".

وأضاف: "عملت زعبي بكل قوتها للقضاء على التعايش في إسرائيل وأعطت شرعية خطيرة للإرهاب، ومن الجيد أنها ذهبت ويجب عليها أن تكون حذرة بشأن أفعالها عندما لا تحميها الحصانة بعد الآن..وداعا وداعا ".