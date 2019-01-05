الكيالي يتحدث عن المنحة القطرية للموظفين والأسر الفقيرة والأزمات المالية



أكد وكيل وزارة المالية في غزة يوسف الكيالي، اليوم السبت إن وزارته تمر بأزمة مالية منذ 6 سنوات الأمر الذي أثر سلباً على قضية رواتب الموظفين، مشيراً إلى أن احتياجات الوزارات كبيرة جدًا حيث ان احتياجات وزارة الصحة من الأدوية فقط وصلت لـ40 مليون دولار.

وأضاف الكيالي خلال لقاء متلفز مع فضائية الأقصى "بعد توقيع اتفاق الشاطئ وتنكر حكومة الوفاق لمسؤولياتنا دخلنا أزمة مالية كبيرة، الإيرادات قبل في هذه الفترة كانت تصل إلى حوالي 15 مليون شيكل شهريا وبعد تسليم المعابر حدث انخفاض كبير جداً في الايرادات".، لافتاً إلى أنَّ السلطة تحصل ضرائب من غزة بقيمة 130 مليون دولار شهريا"، متابعاً: "أن المنح التي تصل لحكومة رام الله لا يحول منها شيء لغزة".

ونوه الكيالي إلى انَّ ادارة الازمة المالية منذ عام 2014 للآن ادارة معقدة، وهناك ديون للقطاع الخاص بقيمة 100 مليون شيكل.

وعن المنحة القطرية، قال الكيالي إنها جاءت لتحسين نسبة الصرف وليس لصرف رواتب كاملة للموظفين، موضحاً أن المنحة القطرية تغطي ثلث رواتب الموظفين فقط.

واضاف: "فيما يتعلق تقدمنا بجميع اسماء الموظفين على الكادر المدني بالإضافة لكادر من الشرطة والخدمات الطبية وتقدمنا بـ32 ألف موظف وتم الموافقة على 27 الف موظفا، لافتاً "إلى أن هناك 5 مليون دولار من المنحة القطرية تصرف على الاسر الفقيرة"، مشيراً إلى أن فاتورة رواتب موظفي غزة تبلغ 32 مليون دولار شهريا.

وبين "أنَّ مبلغ المنحة القطرية 10 مليون دولار تصرف فقط على المستفيدين من المنحة"، مشيرا إلى أن الأسماء غير المستفيدة وعددهم 6 آلاف موظف تصرف رواتبهم من الإيرادات الداخلية.

وأشار إلى أنَّ شرط المنحة أنْ تصرف من البريد، مشيرا إلى أنَّ هناك بعض الموظفين لديهم التزامات لدى البنوك ومن باب المساواة بين غير المستفيدين من المنحة أن يتقاضوا رواتبهم من البنك والمستفيدين يتقاضوا من البريد، ولكن البنك خصم قيمة الالتزام من رواتب الكفلاء".

وبين الكيالي أن الـ 5 مليون دولار المتبقية من المنحة القطرية مخصصة للأسر الفقيرة والمحتاجة، ونحن لا نتدخل في كيفية صرفه حيث ان وزارة التنمية الاجتماعية هي المختصة بذلك.

ولفت إلى أنه عند وصول أموال المنحة القطرية تصرف مباشرة ولا علاقة لذلك بيوم الجمعة والسبت.

وعن شائعة صرف الوزارة لمستحقات لبعض موظفيها، قال:" نتعامل بمعايير ثابتة ولا يوجد صرف مستحقات لأي موظف مهما علا شأنه إلا من داخل لجنة مختصة لأصحاب الأمراض الخطيرة، وأجزم بأنه لم يتم صرف مستحقات أي موظف نقداً".

في سياق اخر، قال الكيالي: من خلال زياراتنا لمصر تم فتح باب التجارة معهم، كثير من البضائع لا تدخل عن طريق الاحتلال تدخل عن طريق مصر وتحقق نوعاً من الإيراد يساعدنا في الحد من الأزمة.