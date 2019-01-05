الفلسطينيون يشجعون "الفدائي" على طريقتهم الخاصة

مع اقترب المنتخب الفلسطيني لكرة القدم لقاء المنتخب السوري الملقب بـ"نسور قاسيون" غداً في افتتاح مباريات الفدائي بكأس آسيا التي تنطلق اليوم، حيث يجري المنتخب الفلسطيني تدريبه الأخير مساء اليوم على ملعب جامعة الشارقة المخصص لتدريب «الفدائي»، استعداداً للقاء الأول المنتظر.

ويلتقي غداً الأحد منتخباً سوريا وفلسطين ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة الثانية على ملعب الشارقة في بطولة كأس آسيا 2019، في الإمارات.

"مواقع التواصل الاجتماعي" وخاصة محبي "الفدائي" انهالوا بالتغريدات والمنشورات تشجيعاً لمنتخبهم الوطني، فغرّد إبراهيم مقداد: " كل التوفيق لمنتخبنا الوطني الفلسطيني المشارك في كأس امم أسيا في دولة الامارات، كلنا أمل في الفدائي".

وعلى طريقتها الخاصة كتبت آية: "كلنا الفدائي بعزمي وناري وبركان ثاري، وأشواق دمي لأرضي وداري صعدت الجبالا وخضت النضالا قهرت المحالا عبرت الحدود".

وكتب أخر: "قلوبنا مع #الفدائي فأنتم يا من جعلتم من فلسطين رقم صعب لا يقبل القسمه إلا على النصر . انتم الفرحة التي تخرج من رحم المعاناة".

ووجّه صلاح الجعبري رئيس وفد المنتخب الفلسطيني رسالة لجماهير الفدائي قبل مواجهة سوريا، بالتواجد في مباريات المنتخب الوطني وتشجيعه لتقديم أداء جيد للفوز في المباراة، متمنياً التوفيق لفريق المنتخب الفدائي.

وكان الفريق قد أدى أول تدريباته، أول من أمس، على ملعب جامعة الشارقة، حيث تركزت التدريبات على الجانب الفني والتكتيكي، وسط روح معنوية عالية وجدية والتزام من عناصر الفريق، لتحقيق الهدف المنشود.

وبذل اللاعبون مجهوداً كبيراً خلال التدريبات، الأمر الذي يظهر حماسهم للقاء الأول مع المنتخب السوري في خطوة لتحقيق نتائج إيجابية من شأنها أن تسهّل مسيرة المنتخب في البطولة.

وغرّد الزين عبر حسابه على "تويتر": "أنا مع الفدائي في بطولة آسيا الفلسطيني معروف بجبروته".

أما خالد الخضري فكتب": أدعم منتخب الأحرار والشرفاء، منتخبي منتخب فلسطين في بطولة أسيا، فلسطين في كاس آسيا، فليرعاكي الرحمن يا فلسطين".

وعين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأوزبكي رافشان إيرماتوف حكما للمباراة بين سوريا وفلسطين.

وإيرماتوف اختير أفضل حكم في آسيا 3 مرات على التوالي أعوام 2008 و2009 و2010، كما سبق له أن أدار مباراة إياب الملحق الآسيوي بين المنتخب السوري ومنتخب أستراليا.

وكان المنتخب الفلسطيني أقام معسكرا تحضيريا في قطر خاض خلاله 4 مباريات ودية أمام باكستان والعراق وإيران وقيرغيزستان.

وأوقعت قرعة بطولة كأس الأمم الآسيوية، منتخبي سوريا وفلسطين في المجموعة الثانية مع أستراليا والأردن.

يخي انا متحمسة لمباريات منتخبنا اكتر من أي اشي تاني

المفروض كلنا نجتمع ونشجعهم سوا يخي والله حرام ????????????❤❤❤❤❤

كلنا الفدائي ❤???? — هَازَار ???????? (@HazarAbuAbdou) ٣ يناير ٢٠١٩

عناوين التجمعات في الضفة الغربية وقطاع غزة لمؤازرة الفدائي الفلسطيني خلال مشواره في كأس أمم آسيا ????#كلنا_الفدائي ????????#سننتصر_نحن_فلسطين ???????? pic.twitter.com/REtTwKARkU — محمد رمضان النخالة #غزة ???????? (@MRNakhala) ٤ يناير ٢٠١٩

انا مع الفدائي في بطولة اسيا????????

الفلسطيني معروف بجباروته????????

⁦#قد_التحدي ⁦✌️⁩⁦✌️⁩ — Al-Zain (@abuualzain) ٤ يناير ٢٠١٩

صلاح الجعبري رئيس وفد المنتخب الفلسطيني يوجه رسالة لجماهير الفدائي قبل مواجهة سوريا #كأس_آسيا #صدى_الملاعب

pic.twitter.com/xjYlEPZ99l — #مصطفى_الآغا Mustafa Agha (@mustafa_agha) ٥ يناير ٢٠١٩

كلنا الفدائي ✌????

بعزمي وناري وبركان ثاري، وأشواق دمي لأرضي وداري

صعدت الجبالا وخضت النضالا قهرت المحالا عبرت الحدود ????????????????#سننتصر_نحن_فلسطـين ❤️ — Aya73 (@Aya7318) ٥ يناير ٢٠١٩

منتخب فلسطين في طريقه إلى بطولة أُمم آسيا...

كل التوفيق لشبابنا و يلا #شجع_الفدائي ???????? pic.twitter.com/7X6J7ONpGU — Bashar Masri (@BasharFMasri) ٥ يناير ٢٠١٩

حظ موفق للمنتخب الفلسطيني الشقيق و نتمنى له مشوار ايجابي في كاس اسيا

كلنا خلف #الفدائي ✌❤????#Palestine pic.twitter.com/ONiXtc4Cyc — bilal usma ⁦????????⁩ (@bilalzino3) ٣ يناير ٢٠١٩

قلوبنا مع #الفدائي فأنتم يا من جعلتم من فلسطين رقم صعب لا يقبل القسمه إلا على النصر . انتم الفرحة التي تخرج من رحم المعاناة . بالتوفيق ان شاء الله ????????https://t.co/3bRvZw4S1u pic.twitter.com/7lWLYpyW91 — travelemium (@travelemium) ٥ يناير ٢٠١٩