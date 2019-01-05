اتفاق على تعديل قانون الضمان الاجتماعي

أعلن مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ماجد الحلو عن اتفاق مع المجلس التنسيقي للنقابات المهنية على كافة التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي.

وقال الحلو، لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت: "إن المشاورات مع كافة أطراف قانون الضمان الاجتماعي ستتواصل حتى يتم التوصل إلى اتفاق مقبول من الجميع"، مؤكداً أن التعديلات ستكون شاملة.

وأشار الحلو إلى أن العمل يجري على صياغة قانون عادل وشامل ويحافظ على ديمومته ويضمن حقوق مؤسسة الضمان الاجتماعي وأرباب العمل والعمال.

يُشار إلى ان رئيس السلطة محمود عباس أصدر قانون الضمان الاجتماعي في الثاني من آذار/ مارس 2016، ولاقى القانون انتقادات كبيرة فور نشر تفاصيله، الأمر الذي خلق حراكا دعت له عدة جهات أبرزها الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي للمطالبة بتعديل عدد من بنوده.