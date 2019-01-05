ليبرمان يعبر عن سعادته لقرار الزعبي

عبر رئيس حزب "اسرائيل بيتنا" افيغدور ليبرمان عن سعادته لقرار النائبة في الكنيست الإسرائيلية حنين الزعبي بعدم الترشح للانتخابات المقبلة.

وقال ليبرمان في رده على قرار الزعبي مساء اليوم السبت: "من الجيد أن ممثلة كبيرة عن الطابور الخامس تترك الكنيست وأتمنى لها النجاح في غزة أو بيروت".

وقد أعلنت النائبة حنين زعبي، اليوم السبت، عدم نيتها ترشيح نفسها لانتخابات "الكنيست" القادمة.

وخلال كلمتها أمام اللجنة المركزيّة للتجمع الوطني الديمقراطي، قالت زعبي إنها تعلن بذلك عن إنهاء مرحلة غنيّة ومهمّة في حياتها السياسيّة، اختارتها لكي تمثّل مشروع وفكر وقيم حزبها، التجمع الوطني الديمقراطي.

وبدأت زعبي بشكرها لرفاق التجمع على الثقة، وعلى محطّات من الاحتضان في مسيرة متواصلة من التحريض.

وأضافت "أن العمل البرلماني هو حلبة واحدة من حلبات النضال، وإن عليها دائما أن تخدم الاستراتيجيّة السياسيّة للحزب، بغض النظر عن الإطار البرلماني الذي نكون فيه".

وكان رئيس التجمع الوطني الديمقراطي النائب جمال زحالقة، أعلن نيته عدم الترشح أيضا لانتخابات "الكنيست" المقبلة.