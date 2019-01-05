منخفض جوي شديد يصل للأراضي الفلسطينية غداً

أفاد ليث العلامي الراصد الجوي، أن منخفضاً جوياً شديد البرودة يصل الاراضي الفلسطينية غدا الأحد، مشيراً إلى أن المنخفض الجوي، سيكون مصحوبا برياح شديدة ومحملة بالغبار والأتربة في جنوب ووسط فلسطين بالنهار.

ونوه الراصد الجوي إلى أنه تساقط الأمطار سيبدأ في شمال ووسط فلسطين، وبشكل متفرق في الجنوب مع ساعات المساء والليل، ويستمر حتى فجر الاثنين.

ووفقاً لطقس فلسطين فمن المتوقع أن يطرأ غداً الأحد انخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة ومغبراً أحيانا، وخلال ساعات النهار تسقط زخات من الأمطار فوق أجزاء من المناطق الشمالية من البلاد، وخلال ساعات المساء والليل يمتد تساقط الأمطار المصحوبة بزخات البرد ليشمل معظم المناطق، ويحتمل تساقط زخات من الثلج غير المتراكم فوق بعض القمم العالية، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات شديدة أحيانا.

وشهدت الاراضي الفلسطينية الفترة الماضية عدة منخفضات جوية، حيث تساقط الامطار والتي كانت مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة.