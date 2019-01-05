نتائج الجولة 13 من دوري القدس في غزة

حقق فريق الصداقة فوزاً ثميناً على نظيره غزة الرياضي "العميد" بهدف نظيف مساء السبت بملعب فلسطين في مدينة غزة، بافتتاح مباريات الأسبوع 13 بدوري "القدس" للدرجة الممتازة بكرة القدم في قطاع غزة.

ويدين الصداقة بانتصاره إلى صائب أبو حشيش الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 72, ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر "مؤقتاً", ويغادر مركزي الهبوط للدرجة الأولى، وبقي رصيد "العميد" 18 نقطة بالمركز السادس "مؤقتاً"، وبفارق الأهداف خلف شباب جباليا.

وحكم المباراة: الدولي فايز عمران للساحة، وساعده الدولي محمد الغول، وخالد بدير للخطوط، وخالد أبو الخير رابعاً.

بدوره، ثأر شباب خانيونس "النشامى" من نظيره بيت حانون الأهلي بالخسارة بهدف نظيف ذهاباً، بالفوز عليه بثلاثية لهدف إياباً، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب بيت حانون البلدي شمال القطاع.

وسجل ثلاثية "النشامى" محمد البطراوي، وإسماعيل جبر، وعمر أبو عبيدة بالدقائق 35, و53، و78 على التوالي، أما هدف حفظ ماء الوجه "للحوانين" فأحرزه محمد جودة في الدقيقة 46.

ورفع "النشامى" رصيدهم إلى 16 نقطة في المركز الثامن "مؤقتاً", وتجمد رصيد "الحوانين" عند 10 نقاط بالمركز 11، وقبل الأخير "مؤقتاً"، وبفارق الأهداف أمام خدمات خانيونس.

وقاد اللقاء تحكيمياً: محمد أبو شهلا للساحة، وساعده الدوليان حسام الحرازين، محمود الصواف للخطوط، وسعيد عبد الوهاب رابعاً.

مباريات الأحد

وتتواصل مباريات الأسبوع الأحد، حيث يلتقي اتحاد الشجاعية مع شباب جباليا في ملعب اليرموك بمدينة غزة، واتحاد خانيونس مع شباب رفح في إستاد خانيونس جنوب القطاع.