أسيران من بيت لحم يدخلان عامهما الــ27 في سجون الاحتلال

دخل الأسيران محمود جميل حسن أبو سرور، وناصر حسن عبد الحميد أبو سرور من مخيم عايدة شمال مدينة بيت لحم، اليوم السبت، عامهما الـ 27 داخل سجون الاحتلال.

واعتقل الأسيران أبو سرور في الخامس من شهر كانون الثاني عام 1993 وهما محكومان بالسجن المؤبد مدى الحياة، بعد اتهامهما بالمشاركة بقتل ضابط إسرائيلي في جهاز الشاباك.

وتمكن الأسير محمود من الحصول على درجة البكالوريوس ومن ثم درجة الماجستير في العلوم السياسية من الجامعة العبرية المفتوحة، بتخصص دراسات إسرائيلية، وتوفيت والدته في السادس عشر من شهر آب عام 2014 بعد تدهور حالتها الصحية.