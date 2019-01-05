خضر عدنان: يجب وقف لغة التحريض والتخوين بين غزة والضفة

دعا القيادي المحرر خضر عدنان، إلى وقف التصريحات التوتيرية ولغة التخوين والتحريض والاهتمام بتوحيد الصف الفلسطيني، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الذي لا يفرق بين أحد.

وشدد عدنان في تصريح صحفي اليوم السبت، على ضرورة وقف التصريحات الموترة للأجواء الفلسطينية الداخلية، ووقف حملات التصعيد الإعلامي، داعيا إلى الحفاظ على الحريات العامة وعدم التعدي عليها.

كما أكد على ضرورة تحريم الاعتقال السياسي وجعل الكوادر والمحررين رهائن مرحلة سياسية قاتمة من تاريخ شعبنا، والابتعاد عن لهجة التخوين والتكفير والإقصاء والوعيد لأي طرف فلسطيني "ففلسطين بحاجة لجهد الجميع من أبنائها"، بحسب تعبيره.

وطالب القيادي في الجهاد بحرية العمل الصحفي وإطلاقه من سيطرة الأمن ولهجة الحزب الواحد واعتقال ووقف محاكمة الصحفيين.

ودعا عدنان لاعتبار يوم الشهيد الفلسطيني الاثنين القادم مناسبة وطنية جامعة نخرج فيها بالكل الفلسطيني موحدين في وجه الاحتلال وأمريكا، وعقد العزم على الالتحام موحدين مع أسرانا في مواجهة تصعيد الاحتلال ب"لجنة أردان".