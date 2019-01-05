السعودية تتيح خدمة الطلاق عبر "SMS"

وجه وزير العدل السعودي وليد الصمعاني بتفعيل خاصية إشعار المرأة بطلاقها، عبر الرسائل القصيرة على الهاتف المحمول sms، ابتداء من يوم غد الأحد.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية السعودية إن محاكم المملكة كافة تلقت تعميما للعمل بالقرار ابتداء من يوم غد، وذلك "تيسيرا على المستفيدات وحفظا لحقوقهن، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي في الوزارة بالمزيد من الخدمات".

وذكرت وزارة العدل السعودية أن المحاكم ستشعر المرأة بصكوك الإنهاءات الصادرة بشأن حالتها الاجتماعية فور اعتمادها، عبر هاتفها المسجل في بوابة "أبشر" الإلكترونية برسالة نصية توضح رقم الصك والمحكمة المعنية بالطلاق.

يذكر أن المحاكم في السعودية عملت في السابق على تبليغ النساء المطلقات بصدور صكوك طلاقهن بحسب العنوان المتوفر لدى المحكمة، كما أن المحكمة المصدرة لصك الطلاق تقوم بإرسال الصك إلى مقر إقامة المرأة أينما كانت حتى ولو كانت في مدينة أخرى، إلا أن التوجيه الأخيرة ستمكن السعوديات من معرفة طلاقهن فور حصوله.