الاحتلال يمنع المواطنين من الوصول إلى قرية الخان الأحمر

منعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء السبت، مئات المواطنين من الوصول إلى قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة، للمشاركة في فعالية لإحياء ذكرى حركة فتح.

واغلقت قوات الاحتلال كافة الطرقات المؤدية إلى قرية الخان الأحمر المهددة بالهدم، ومنعت وصول المواطنين إلى القرية.

ونقل مراسلنا عن شهود عيان قوله: إن جنود الاحتلال يحتجزون عشرات المواطنين وعدداً اخر من الصحفيين حيث منعتهم من الوصول إلى الخان الأحمر.

وأشار إلى أن جنود الاحتلال اقاموا حواجز "عسكرية" قرب بلدة عناتا، وقرب مداخل قرية الخان الأحمر، وعلى طريق الصواريخ التي تؤدي إلى الخان الأحمر أيضا، فيما تحقق قوات الاحتلال مع جميع راكبي المركبات الفلسطينية، وتمنع معظمهم من اكمال طريقهم.

وتعد قرية الخان الأحمر من بين 45 قرية أخرى سيتم هدمها، وتشريد أكثر من 5 آلاف نسمة من سكانها، حيث سيؤدي هذا إلى عزل مدينة القدس، وتقسيم الضفة الغربية، وبناء المزيد من المستوطنات وربطها ببعضها أو ما يعرف بمشروع (E1) الاستيطاني، وستصبح تلك المناطق التي تقدر مساحتها بـ13 ألف دونم لصالح المستوطنين.

يذكر أن المجلس الوزاري للاحتلال الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) صوت في شهر أكتوبر الماضي، على مقترح نتنياهو، تأجيل هدم الخان الأحمر لعدة أسابيع، وذلك بغية استنفاذ المفاوضات التي أعلن عنها نتنياهو والتي تهدف إلى تنظيم قضية إخلاء التجمع السكني بالتوافق.