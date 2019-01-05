صحيفة تكشف عن توجه لإعادة العلاقات بين الجامعة العربية وسوريا

كشفت صحيفة "الأهرام العربي" اليوم السبت، نقلاً عن مصادر، قولها، إن "الكثير من الدول العربية، بما فيها دول خليجية، تتجه للتوافق على إعادة العلاقات بين الجامعة العربية وسوريا".

ولفتت إلى أنّ "مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين يوم 6 كانون الثاني/ يناير الجاري، سيسمح بإعادة فتح الدول العربية لسفاراتها في العاصمة السورية دمشق وإعادة فتح السفارات السورية في العواصم العربية بعد أن جمدت الجامعة العربية عضوية سوريا في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2011.

وذكرت المصادر أن هناك مجموعتين داخل الجامعة العربية، المجموعة الأولى تدعو لإعادة سوريا إلى مقعدها الشاغر منذ 7 سنوات خلال اجتماع المندوبين الدائمين يوم 6 كانون الثاني/ يناير الجاري، بما يمهد حضور الرئيس السوري بشار الأسد للقمة العربية الاقتصادية في لبنان خلال الشهر الجاري، ومن ثم القمة العربية الدورية في آذار/ مارس المقبل".

وأضافت أن "المجموعة الأخرى تريد أن يسمح اجتماع المندوبين الدائمين بإعادة عمل السفارات العربية والسفراء العرب لدمشق، وعودة السفراء السوريين إلى الدول العربية، وتأجيل قرار عودة سوريا لمقعدها بالجامعة العربية إلى القمة المقبلة، وأن يكون هذا القرار بيد الزعماء العرب في آذار/ مارس المقبل".

وقالت المصادر إنه "لم يستقر الجميع على موقف موحد حتى الآن، لكن المؤكد وفق جميع المصادر أن عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية مسألة وقت".