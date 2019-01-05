"الخدمة العامة" بغزة.. قَدمنا كل ما يلزم لجرحى مسيرات العودة

أكدت مستشفيات الخدمة العامة بغزة، أنَّها قدمت كافة الخدمات الطبية لنحو 3000 مصاب من جرحى مسيرات العودة وكسر الحصار منذّ بدء انطلاقها في الثلاثين من آذار/مارس الماضي.

وقالت "الخدمة العامة": أنَّها قدمت الخدمات الطبية الميدانية لعلاج الجرحى والمصابين برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" أثناء مشاركتهم بمسيرات العودة وكسر الحصار السلمية شرقي محافظات قطاع غزة، ونقلهم إلى المستشفيات الحكومية، وإجراء لهم العديد من العمليات الجراحية بالإضافة إلى صَرف الأدوية والتحاليل الطبية للجرحى ومتابعتهم.

وأوضح عوني العكلوك مدير عام مستشفيات الخدمة العامة بغزة، أنَّ إدارة المستشفى وبدافع الإنسانية اتجاه الشعب الفلسطيني قدمت كل ما يلزم من خدمات طبية لجميع الجرحى والمصابين، مشدداً على أنَّ الخدمات الطبية ستبقى مفتوحة لاستقبال الجرحى للتحفيف من الأعباء الملقاة على عاتقهم.

وانطلقت مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية في الثلاثين من آذار/ مارس 2018م، شرق محافظات قطاع غزة، واستشهد أكثر من 250 مواطناَ وأصيب العشرات برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" بجروح مختلفة.