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وفاة طفل جراء دهسه من قبل مركبة "نيسان" شمال غزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:08 - 05 يناير 2019
أرشيفية أرشيفية
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توفي طفل، مساء اليوم السبت، جراء دهسه من مركبة نوع "نيسان" شمال قطاع غزة.

وأفادت شرطة المرور بغزة، بوفاة الطفل محمد حامد فرينة (7 أعوام) سكان شارع النفق إثر صدمه مركبة نيسان.

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