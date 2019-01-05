وفاة طفل جراء دهسه من قبل مركبة "نيسان" شمال غزة

توفي طفل، مساء اليوم السبت، جراء دهسه من مركبة نوع "نيسان" شمال قطاع غزة.

وأفادت شرطة المرور بغزة، بوفاة الطفل محمد حامد فرينة (7 أعوام) سكان شارع النفق إثر صدمه مركبة نيسان.