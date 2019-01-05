الصين تنجح في اختبار قنبلة "أم القنابل"

أَجرت الجمهورية الصينية تجربة جديدة على نوعية السلاح الاستراتيجي باستخدام اختبار النسخة الصينية من “ام القنابل” صاروخ يشبه قنبلة "أم القنابل" الامريكية.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية أفادت، بأنَّ الجمهورية الصينية نَجحت في تجربة فريدة أدخلته على سلاحها عبر استخدام قنبلة شديدة الانفجار مشابه لقنبلة "أم القنابل" التي أسقطتها الولايات المتحدة الامريكية في أفغانستان العام المقبل.

وبثت شركة نورينكو الحكومية شريطاً مصوراً مدته عدة ثوان، أظهر من خلاله لحظة ارتطام القنبلة بالأرض محدثة انفجاراً هائلاً وسط سحابة دخان كبيرة جداً.

وقامت القاذفة الصينية أتش 6 كيه باسقاط القنبلة والتي “لا تفوقها قوة إلا الاسلحة النووية”، دون تقديم أي معلومات إضافية حول التجربة.



