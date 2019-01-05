"الميادين" تتضامن مع عميد الأسرى كريم يونس بتغطية خاصة غداً

قررت قناة الميادين، تخصيص يوما للتغطية تحت عنوان "الحرية لكريم يونس"؛ وذلك تضامناً مع عميد الأسرى الفلسطيني كريم يونس، وانتصاراً لقضيته.

وتبدأ التغطية من منصف نهار يوم الغد الأحد، من الثانية عشرة ظهراً حتى الثانية عشرة من منتصف الليل.

وأشارت القناة، إلى أن الأسير كريم يونس أمضى سبعة وثلاثون عاماً من الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي فأصبح عميد الأسرى الفلسطينيين والعرب، وعلى اسم فلسطين مضى عميد الأسرى كريم يونس في نضاله، حيث يدرك أن مقارعته الاحتلال ستنتهي به إما شهيداً أو أسيراً ، وخلف قضبان الاحتلال قارع كريم يونس سجّانيه فكان واحداً من قادة الحراك داخل السجون طوال سني أسره.

وتستضيف الميادين، خلال التغطية عدداً من الأسرى المحررين العرب والفلسطينيين، وعوائل عدد ممن لا يزالون خلف القضبان، إضافة إلى عدد من المناضلين المعنيين بملف الأسرى، والأدباء والمفكرين والمختصين في شؤون الأسرى داخل معتقلات العدوّ وسجونه .

وأطلقت الميادين "هاشتاغ" عبر شاشتها ( #الحرية_كريم_يونس ) وعلى السوشل ميديا الخاص بالميادين والميادين نت مواضيع ومعلومات ذات صلة، كما سيكون هناك مداخلات من فريق الميادين نت خلال ساعات التغطية.

وفيما يلي جدول العرض خلال نهار التغطية (عميد الاسرى الفلسطينيين والعرب كريم يونس) يوم الأحد 05/ 01/ 2019 :

وفيما يلي جدول العرض خلال نهار التغطية (عميد الاسرى الفلسطينيين والعرب كريم يونس) يوم الأحد 05/ 01/ 2019 :

12:00 – 13:00 / موضوع الحلقة : السجين كريم يونس بعد 36 عاماً في السجن .

13:00- 14:00 / موضوع الحلقة : وضع الأسرى الإنساني والقانوني والنضالي.

14:00- 15:00 / موضوع الحلقة : الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية.

15:00-16:00 / موضوع الحلقة : نشرة أخبار الظهيرة ستتضمن: عنوانا عن التغطية .

16:00- 17:00 / موضوع الحلقة : الأطفال والفتية المعتقلون في السجون الإسرائيلية.

17:00-18:00 / موضوع الحلقة : النساء المعتقلات في السجون الإسرائيلية .

18:00- 19:00 / موضوع الحلقة : عمليات تبادل الأسرى مع الإسرائيليين.

19:00-20:00 / نشرة أخبار السابعة ستتضمن: عنوانا عن التغطية.

20:00 -21:00 / موضوع الحلقة :نشاط السوشيال ميديا حول تضامن الميادين عميد الاسرى كريم يونس وحول موضوع الأسرى الفلسطينيين

21:00- 22:00 / موضوع الحلقة : المناضل جورج إبراهيم عبدالله المسائية / ستكون قضية الاسير كريم يونس وقضية الاسرى في سجون الاحتلال ملفا أساسيا في المسائية.

23:00- 24:00 / موضوع الحلقة: الأبعاد الثقافية والفنية والأدبية.. الخ، لقضية الأسرى عموماً/ وكريم يونس خصوصاً).