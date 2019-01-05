الاحتلال يهدد عائلة البرغوثي بالإبعاد إلى أريحا

هددت قوات الاحتلال الإسرائيلي عائلة الشهيد صالح البرغوثي، من قرية كوبر شمال غرب رام الله بالإبعاد إلى مدينة أريحا.

وقالت والدة الشهيد في تصريحات صحفية اليوم السبت: "إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال، داهمت منزلها فجرا، وحققت معها، وهددت بإبعاد العائلة إلى مدينة أريحا، ممهلة إياها ثلاثة أيام لتسليم نجلها عاصم؛ الذي تدعي أنه مطلوب لديها، وإلا سيتم تنفيذ أمر الإبعاد إلى أريحا".

وأكدت أن جنود الاحتلال اعتقلت خلال عملية المداهمة نجلها الأصغر محمد البرغوثي (17 عاما)، وشقيقها لطفي البرغوثي.

وأشارت إلى أنها تعيش حاليا وحيدة في المنزل، عقب استشهاد ابنها صالح في 12 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، واعتقال زوجها وأبنائها.

كما وأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق نتيجة إطلاق قوات الاحتلال "الإسرائيلي" الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات التي اندلعت في القرية، عقب اقتحامها.

يذكر أن صالح البرغوثي استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي أثناء عودته إلى المنزل من عمله في شارع سردا شمال رام الله.