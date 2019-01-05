خلل أم قطع ..غداً يوم حاسم لـ1400 موظف ممن قُطعت رواتبهم من السلطة وأبو جراد يوضح

أقل من 24 ساعة أمام موظفي السلطة الفلسطينية مما قطعت رواتبهم لتظهر لهم الأمور واضحة حول سبب قطع رواتبهم ، وخاصة ان تسريبات قد خرجت من مصادر غير مرسمية مقربة من السلطة الفلسطينية ان السبب يعود لخلل فني من قبل وزارة المالية وسيتم معالجته وصرف الرواتب ممن قطعت رواتبهم يوم الاحد القادم .

"فلسطين اليوم" لم تتمكن من التأكد من حقيقة سبب قطع الرواتب واذا ما كان الخلل الفني وهو نفسة الخلل الذي حدث عام 2017 ومستمر حتى هذه اللحظة ، وسط ضبابية في التصريحات وعدم اتضاح الرؤية حتى اللحظة .

حالة الغضب والسخط من قبل موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة ، زاد من حالة الاحتقان في القطاع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في قطاع ، واستمرار السلطة في التحكم في مصدر رزقهم دون أي وجه حق سوى انهم يمتثلون لأوامر السلطة الفلسطينية منذ عدة سنوات .

ضرب للتوقعات

وشكر موظفو السلطة الفلسطينية بعد قطع رواتبهم قيادتهم على البشرى والمفاجأة التي حملها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، حين قال أن الرئيس محمود عباس، سيَزُف بشرى لأبناء حركة فتح في غزة مع بداية هذا العام.

وأضاف في كلمة له، نشرها مسؤول مفوضية التعبئة والتنظيم منير الجاغوب، عبر صفحته على (فيسبوك): "إلى كل أبناء فتح في غزة إلى كل الفتحاويين القابضين على الجمر، الذي يعيشون تحت الاعتقال والاستدعاءات اليومية من قبل حركة حماس، كل عام وأنتم بخير".

لا تعليق حتى اللحظة من قيادة الفلسطينية على قطع رواتب الموظفين ، وتركيز التصريحات فقط على ماحدث بالأمس من تحطيم محتويات فضائية فلسطين ، والتي ادانها كافة أبناء الشعب الفلسطيني ، كونها ليست من سلوكيات شعبنا الفلسطيني لمعالجة أي من خلافاته مهما كانت .

تصريحات متخبطة

تصريحات حملت توقيع مصادر مطلعة اكدت ان صرف رواتب لــ كشف ملحق ب 1200 موظف مدنى وعسكري من لم يتلقوا رواتبهم يوم الخميس الماضي سيتم غداً الاحد .

عارف أبو جراد نقيب الموظفين في الوظيفة العمومية قال ان 4500 موظف لم يصلهم يوم الخميس الماضي رسائل بإيداع رواتبهم في البنوك ، ولم تصل رواتبهم للبنوك دون معرفة السبب حتى اللحظة .

وبين ان إجراءات السلطة ليست بجديدة علينا فهي تمارس سياسة التضليل منذ سنوات، متمنياً ان يكون ما حدث مجرد خلل فني كما بررت وزارة المالية برام الله .

واشار الى ان صرف الرواتب في ساعة متأخرة مساء يوم الخميس لم يمكن النقابة او أي من القيادات استيضاح قطع الرواتب او سبب عدم الصرف، وتابع:" نحن ننتظر غداً فتح المؤسسات الحكومية لمعرفة حقيقة وأسباب قطع الرواتب او الخلل الذي حدث".

ومن جانبها قالت انتصار الوزير "أم جهاد" رئيس مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى ، ان المؤسسة تفاجأت مساء الخميس بقطع رواتب عدد من الموظفين واسر الشهداء والجرحى ، الاانه وبعد ساعات تم ابلاغنا ان هناك كشف من 1000 اسم من اسر الشهداء والجرحى وستصرف يوم الاحد .

وتمنت ان يتم الصرف وفقا لما تم ابلغها به ، كون انه لايوجد أي قرار من القيادة بقطع الرواتب وفقا لما تم ابلاغي .

ويبقى يوم غدٍ الاحد فاصل بالنسبة للموظفين ممن لم يتم إيداع رواتبهم لتوضح الأمور .