الشيخ خضر عدنان يطالب بوقف التصريحات التوتيرية ولهجة التخوين

طالب القيادي المحرر في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان اليوم السبت، بوقف التصريحات التوتيرية للأجواء الفلسطينية الداخلية، ووقف حملات التصعيد الإعلامي في الضفة المحتلة وقطاع غزة.

واكد القيادي خلال تصريح مقتضب تعقيباً على حدة التصريحات الأخيرة لمستويات فلسطينية عديدة، وفي ظل استمرار عدوان الاحتلال ووعيده بمزيد من القهر لأسرانا ، على ضرورة الحفاظ على الحريات وحقوق الإجتماع والحشد والتظاهر والتعبير وإقامة الفعاليات الوطنية.

وشدد على ضرورة الابتعاد عن لهجة التخوين والتكفير والإقصاء والوعيد لأي طرف فلسطيني؛ ففلسطين بحاجة لجهد الجميع من أبنائها ، مطالباً السلطة بالضفة بحرية العمل الصحفي و إطلاقه من سيطرة الأمن و لهجة الحزب الواحد و اعتقال و محاكمة الصحفيين ندين و نستنكر الإعتداء على مقر فضائية فلسطين في غزة.

وبين ان اعتبار يوم الشهيد الفلسطيني الإثنين القادم مناسبة وطنية جامعة نخرج فيها بالكل الفلسطيني موحدين في وجه الإحتلال وأمريكا ، عاقدين العزم على الإلتحام موحدين مع أسرانا في مواجهة تصعيد الإحتلال ب "لجنة أردان".