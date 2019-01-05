لقاء تلفزيوني مهم لوزارة المالية بغزة اليوم

تعقد وزارة المالية في غزة، مساء اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساء، لقاء تلفزيونيا عبر فضائية الأقصى.

وأعلنت الوزارة في تصريح صحفي، أن اللقاء التلفزيوني الذي ستعقده مساء اليوم السبت؛ سيكون للحديث عن المنحة القطرية وكل التفاصيل المتعلقة بها.

وقالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أمس الخميس أن الدفعة الثالثة من المنحة القطرية ستصل قطاع غزة مطلع الأسبوع المقبل.

ووفق الصحيفة اللبنانية فإن السفير القطري محمد العمادي سيُحضر أموال المنحة معه بالآلية السابقة التي جرت خلال الشهرين الماضيين.

ويبلغ إجمالي المنحة القطرية لقطاع غزة 150 مليون دولار موزّعة على ستة أشهر، بواقع 90 مليون دولار لرواتب الموظفين ومساعدات للأسر الفقيرة، و60 مليون لشراء الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع المحاصر.