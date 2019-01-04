فتح تقرر إغلاق جميع مقراتها في قطاع غزة مؤقتاً

أكد الناطق باسم حركة فتح، عاطف أبو سيف إن الحركة في قطاع غزة، قررت مساء اليوم الجمعة، إغلاق كافة مقراتها العاملة في القطاع على خلفية تلقيها تهديدات.

وقال أبو سيف: "إنه تقرر إغلاق المقرات مؤقتًا لأن هناك حالة استهداف وفوضى منظمة ومقصودة لا تمس إلا حركة فتح ومقدراتها".

وأضاف:"الحركة تلقت جملة كثيرة من التهديدات وتتعرض لمضايقات ومؤامرات". مبينًا أن القرار "أمر احترازي ولا يعني وقف النشاطات".

وحول إحياء حفل الانطلاقة، أكد الاستمرار في التخطيط لإقامة المهرجان. مشيرًا إلى أن القرار الجديد لن يؤثر على المهرجان وإقامته رغم أن وزارة الداخلية بغزة ترفض حتى الآن منح تصريح بإقامته في ساحة السرايا.