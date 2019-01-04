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شركة الكهرباء تعلن عن تعديل جدول الكهرباء المعمول به

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:20 - 04 يناير 2019
كهرباء غزة كهرباء غزة
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أكدت شركة توزيع الكهرباء في المحافظات الجنوبية أن جدول الكهرباء على الخطة المعمول بها هو 8 ساعات وصل ويقابلها 8 ساعات فصل.

وقالت شركة توزيع الكهرباء في بيان لها تلقت "فلسطين اليوم" نسخة منه، أن العجز في تراجع مستمر مقارنة بأيام المنخفض العميق وهو الأمر الذي ينعكس إيجابا على استقرار الجدول، مبينا أن عجز الكهرباء في محافظة غزة سجل 15 ميجاوات، وفي محافظة الشمال 12 ميجاوات، أما في محافظة الوسطى 6 ميجاوات، وفي محافظة خانيونس 11 ميجاوات، وفي محافظة رفح 6 ميجاوات.

وأشارت الشركة الى أن مصادر الكهرباء المعمول بها حالياً هي خطوط "إسرائيلية" بنسبة 120 ميجاوات، ومحطة التوليد 85 ميجاوات عبر تشغيل 3 مولدات مشيرة إلى استمرار تعطل الخطوط لمصرية منذ ما يقارب السنة.

وجددت الشركة دعوتها لباقي شرائح المجتمع بضرورة الانضمام لجهود ترشيد الاستهلاك لتقليص العجز وصولا لاستثمار شامل لما يتوفر من كهرباء في ظل الأجواء الباردة.

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