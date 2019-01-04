إصابة العشرات بالاختناق في مسيرة العودة شرق غزة

أصيب العشرات من المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرة العودة وكسر الحصار، على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، جراء اطلاق قوات الاحتلال القنابل الغازية المسيلة للدموع بشكل مكثف تجاههم.

وأفاد مراسلنا، أن آلاف المتظاهرين شاركوا في مسيرة العودة التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، تحت عنوان "مقاومة التطبيع".

وأوضح أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي والقنابل الغازية المسيلة للدموع ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

وتوافد الآلاف من المواطنين سيراً على الأقدام وفي الحافلات والسيارات الخاصة والدرجات النارية تجاه مخيمات العودة الخمسة من شرق جباليا شمالاً وحتى رفح جنوباً.

الجدير ذكره، أن مسيرات العودة انطلقت في 30/ آذار مارس الماضي، واستشهد خلالها نحو 240 فلسطينياً وأصيب أكثر من 20 ألف بجراح مختلفة، بينهم أكثر من 100 إصابة بالبتر في الأطراف.

يتبع ..