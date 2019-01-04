الآلاف يتوافدون للمشاركة في الجمعة الـ 42 لمسيرة العودة (مقاومة التطبيع)

توافد الآلاف من المواطنين اليوم، باتجاه مخيمات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، للمشاركة في الجمعة الـ 42 لمسيرات العودة، والتي تحمل عنوان (مقاومة التطبيع).

وأفاد مراسلنا، أن الجماهير تتوافد سيراً على الأقدام والحافلات والسيارات الخاصة، باتجاه مخيمات العودة.

ونقل مراسلنا عن شهود عيان، أن الاحتلال الإسرائيلي ينتشر بكثافة، على الحدود. وسارع الى إطلاق النار والقنابل الغازية على المتظاهرين.

من جهته، أكد القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة، لمراسلنا، والذي يتواجد في منطقة ملكة شرق مدينة غزة، أن تدفق الجماهير في هذه الجمعة يؤكد أن الجماهير مصممة على المضي قدماً في هذه المسيرات حتى تحقيق أهدافها.

وأوضح، أن هذه الجمعة تكتسب أهمية خاصة لكونها تحمل اسم "جمعة مقاومة التطبيع"، وتأخذ الهم والبعد الوطني، لتحث الأنظمة الرجعية العربية للتراجع عن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. مشدداً على أن التطبيع يمثل ضربة في خاصرة القضية الفلسطينية، وهو خيانة وجريمة. مشيراً إلى أن الجماهير الفلسطينية اليوم تنادي بأعلى صوتها للأنظمة العربية التي تهرول للتطبيع مع العدو الإسرائيلي بأن يوقفوه لأنه لا يخدم إلا صورة الاحتلال، الذي يعاني من عزلة دولية جراء جرائمه.

كما أكد أن هذا التطبيع يتناقض مع نص المبادرة العربية في بيروت التي أكدت على أن التطبيع لا يتم إلا بعد حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ودعا القيادي أبو ظريفة، الجماهير العربية للنهوض في وجه كل الأنظمة التي تطبع مع الاحتلال وهذا جزء من واجبها الديني والأخلاقي والوطني.