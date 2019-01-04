إدانات واسعة لاقتحام تلفزيون فلسطين ودعوات لإلقاء القبض على الجناة

دنت العديد من المؤسسات الإعلامية والفصائل الفلسطينية اليوم الجمعة، اقتحام مجهولين لمقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في مدينة غزة، وما خلفه من تخريب واسع في المعدات والممتلكات الصحفية.

وطالبت المؤسسات الصحفية والفصائل الفلسطينية في بيانات منفصلة، بضرورة تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الاعتداء على مقر التلفزيون وإلقاء القبض على الجناة، معتبرين ما جرى اعتداء آثم يزيد الانقسامات في الشارع الفلسطيني.

يشار إلى أن مقر تلفزيون وصوت فلسطين تعرض صباح اليوم لاقتحام من قبل مجهولين، وحطموا محتويات المقر بالكامل.

وأعربت الأطر الصحفية الفلسطينية عن إدانتها الشديدة لجريمة الاعتداء على مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، الكائن في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة قبيل ظهر اليوم الجمعة.

وأوضحت الأطر الصحفية المشتركة (التجمع الإعلامي الفلسطيني، التجمع الصحفي الديمقراطي، التجمع الإعلامي الديمقراطي، كتلة الصحفي الفلسطيني، المكتب الحركي المركزي للصحفيين)، أن مجموعة من الملثمين المجهولين اقتحموا مقر الهيئة في وضح النهار، وأحدثوا فيه خرابا ودمارا في المعدات والأجهزة الخاصة بالتلفزيون، كما اعتدوا على العاملين المتواجدين هناك.

ورأت الأطر الصحفية في هذا الاعتداء جريمة لا يمكن السكوت عليها، مطالبة الأجهزة الأمنية بغزة بسرعة العمل على كشف الجناة وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بأي من المؤسسات الإعلامية أو بأي من مقدرات شعبنا الفلسطيني.

وطالبت الأطر الصحفية بتغليب لغة الحوار، وعدم إقحام المؤسسات الإعلامية في أتون الصراع الداخلي، مؤكدة أن المستفيد الوحيد من عودة مثل هذه الأعمال المرفوضة فصائليا وشعبيا، هو الاحتلال الإسرائيلي وكل من يتربص بشعبنا.

من جهتها، استنكرت لجنة دعم الصحفيين بشدة، قيام ملثمين مجهولين باقتحام مقر تلفزيون فلسطين في غزة وتحطيم كاميرات المراقبة وخراب بعض المعدات. كما أدانت قيام المجموعة نفسها بتحطيم أجهزة ومعدات واستوديوهات اذاعة صوت فلسطين في غزة. وطالبت اللجنة وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة بالقيام بلجنة تحقيق ومحاسبة الفاعلين.

وأكدت اللجنة أن هذا الفعل الشنيع يهدف لصب الزيت على النار وزيادة الشرخ والانقسام في الشارع الفلسطيني.

في ذات السياق، استنكر مركز الإعلام في جامعة النجاح الوطنية العدوان الإجرامي الذي استهدف مقر تلفزيون فلسطين في قطاع غزة.

وقال المركز في بيان له، في الوقت الذي يثمن فيه المركز دور الإعلام الرسمي في خدمة القضية الفلسطينية ودعم وسائل الإعلام الوطنية فإنه ينظر إلى الاعتداء الإجرامي الجديد بعين الخطورة ويرقى إلى مستوى الجريمة بحق الإعلام الفلسطيني ككل. معتبراً ما حدث هو عمل إجرامي بكل ما تحمله الكلمة من معنى ولا يتوقف عن الأضرار المادية فالأخطر هو المساس بمؤسسة إعلامية عملاقة يشهد لها الجميع بدورها في خدمة القضايا الوطنية ويتزامن مع تصاعد انتهاكات الاحتلال بحق الإعلام الفلسطيني.

ودعا مركز الإعلام الجهات المختصة في غزة إلى الكشف بشكل فوري عن مرتكبي هذه الجريمة.

وينظر مركز الإعلام بعين الخطورة لما يمكن أن يترتب على هذا الاعتداء من تبعات بشأن الدور الذي يمكن أن يؤديه الإعلام الفلسطيني مستقبلاً.

ودعا المركز لأن يبقى الإعلام الفلسطيني حراً بعيداً عن أي ضغوطات أو تهديدات، بل على العكس يجب أن يكرم الجميع الإعلام الفلسطيني لقاء دوره في خدمة الفلسطينية بدلا من تسهيل مهمة الاعتداء عليه.

ما جانبه، عبر حزب الشعب الفلسطيني عن استنكاره الشديد لقيام مجموعة من الملثمين فجر اليوم الجمعة باقتحام مقر تلفزيون فلسطين بغزة وتخريب معداته، وأضاف الحزب في تصريح صحفي أن هذا العمل المدان يأتي في ضل استمرار أجواء الاحتقان وتصاعد حدة الانتهاكات التي تعيشها الساحة الفلسطينية برمتها في ضوء تعثر جهود انهاء الانقسام. ودعا الحزب لوقف حالة الاحتقان مطالبا الأجهزة الأمنية في قطاع غزة ملاحقة الجناة والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.

كما أدانت جبهة التحرير الفلسطينية الحادث وطالبت الاجهزة الامنية في غزة بسرعة القبض على الفاعلين وتقديمهم للمحاكمة

وقالت الجبهة أن هذا العمل مدان ومستنكر معتبرة تخريب المعدات والممتلكات جريمة نكراء تتطلب من الأجهزة الأمنية ملاحقة الجناة وتقديمهم للمحاكمة.

وأكدت الجبهة أن هذا العمل التخريبي هدفه تكميم حرية الرأي والتعبير وإسكات هذا الصوت الوطني الذي يفصح ممارسات واعتداءات الاحتلال.

ودعت جبهة التحرير الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكافة المؤسسات الإعلامية العربية والدولية، والمحلية، والمؤسسات الحقوقية، لإدانة هذه الاعتداء، والتحرك الفوري لحماية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في قطاع غزة وكذلك مطالبة الاجهزة الامنية بغزة فتح تحقيق وتقديم الجناة للعدالة.

كما استنكرت دائرة الثقافة والإعلام المركزي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، الاعتداء الجبان الذي تعرض له مكتب هيئة الاذاعة والتلفزيون الفلسطيني اليوم، بقيام مجهولين بتحطيمه واحداث الخراب به.

وحملت الدائرة حركة حماس بصفتها حكومة الأمر الواقع المسؤولية المباشرة عن هذا الاعتداء، وأيضا عن سلامة كافة العاملين بالهيئة بقطاع غزة.

وقالت الدائرة هذا العمل الجبان والمدان، هو استمرار لسلسلة من الانتهاكات التي تتواصل بقطاع غزة ضد الصحفيين الفلسطينيين. وأشارت الدائرة أن الاعتداء على رمز سيادي وهو تلفزيون فلسطين أمر خطير ولم يسبق أنه تم الاعتداء عليه إلا من قبل الاحتلال الذي دمره بمدينة رام الله.

وأوضحت الجبهة على حركة حماس الكشف عن الجناة، ودعت اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي لإدانة هذا الإجرام المنظم.

كما عبرت الدائرة عن تضامنها الكامل مع الزملاء في هيئة الاذاعة والتلفزيون الفلسطيني الذي يمثل كل فلسطين وينقل الحقيقة للعالم اجمع.

من جهتها، استنكرت وزارة الداخلية بغزة الحادث، وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل الوقوف على حادث التخريب لمقر تلفزيون فلسطين. ودعا المتحدث باسم الداخلية والأمن الوطني في غزة إياد البزم إدارة تلفزيون فلسطين في غزة لاتباع الإجراءات القانونية من أجل مباشرة الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادث.

في ذات السياق، عبر رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، عن إدانته لاقتحام مجموعة من الملثمين المجهولين مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون (فلسطين) في غزة والعبث بمحتوياته وتحطيم بعضها.

وقال معروف: "تواصلنا مع إدارة تلفزيون فلسطين وعبرنا لهم عن وقوفنا إلى جانبهم واستعدادنا التام لتقديم كافة أشكال المساعدة الممكنة"، مؤكداً رفضه التام لأي محاولة للمس بحرية عمل وسائل الإعلام.

وأضاف معروف: "إن المكتب الإعلامي سيتابع الأمر مع جهات التحقيق المختصة، وصولا للكشف عن الجناة.