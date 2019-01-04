اصابة 4 مواطنين في مواجهات مع الاحتلال شرق رام الله

أصيب 4 مواطنين بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، خلال قمع قوات الاحتلال للمشاركين في صلاة الجمعة على الأراضي المهددة بالاستيطان في قرية المغير شرق رام الله.

وذكر مراسلنا أن سيارات الاسعاف نقلت المصابين الى المستشفيات لتقديم العلاج اللازم لهم.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال هاجمت المواطنون فور إنهاء صلاة الجمعة على أراضيهم المهددة بالمصادرة شرق القرية، ما أدى لوقوع عدد من الإصابات بالرصاص والاختناق.

وتعمدت قوات الاحتلال إطلاق قنابل الغاز من الجيبات العسكرية لإيصالها لاماكن بعيدة وايقاع اكبر عدد من الاصابات في صفوف المواطنين.