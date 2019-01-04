القبض على 3 من أخطر تجار ومروجي المخدرات في نابلس

قبضت الشرطة فجر اليوم الجمعة على ثلاثة تجار ومروجي مخدرات بحوزتهم 1042 غرام من مادة يشتبه أنها مخدرة من نوع القنب الهندي المهجن و60 حبة يشتبه أنها حبوب "اكستازي" المخدرة في إحدى قرى جنوب نابلس.

وألقت الشرطة المخدرات داخل أحد منازل المشتبه بهم في إحدى بلدات جنوب نابلس بعد الحصول على إذن تفتيش من النيابة العامة وخلال عملية التفتيش تمكنت من ضبط 1042 غرام من مادة يشتبه بأنها القنب الهندي المهجن و60 حبة يشتبه انها من نوع "أكستازي" المخدرة وتم القاء القبض على 3 اشخاص تواجدوا داخل المنزل.

وتم التحرز على المضبوطات وتوقيف المشتبه بهم لحين احالتهم للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وكان الناطق باسم الشرطة أكد أن الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم هم من أخطر تجار ومروجي المخدرات ومن أصحاب السوابق وحاولوا في الآونة الاخيرة نقل نشاطهم إلى قرى وبلدات محافظة نابلس في محاولة للابتعاد عن انظار ومراقبة الأجهزة الأمنية.