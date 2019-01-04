لجنة دعم الصحفيين تستنكر الاعتداء على تلفزيون فلسطين وتطالب بلجنة تحقيق

استنكرت لجنة دعم الصحفيين بشدة اليوم الجمعة، قيام ملثمين مجهولين باقتحام مقر تلفزيون فلسطين في غزة وتحطيم كاميرات المراقبة وخراب بعض المعدات.

كما ادانت لجنة دعم الصحفيين قيام المجموعة نفسها بتحطيم أجهزة ومعدات واستوديوهات اذاعة صوت فلسطين في غزة.

وطالبت اللجنة وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة بالقيام بلجنة تحقيق ومحاسبة الفاعلين.

وأكدت اللجنة أن هذا الفعل الشنيع يهدف لصب الزيت على النار وزيادة الشرخ والانقسام في الشارع الفلسطيني.

وكانت مجموعة من الملثمين اقتحموا قبيل ظهر الجمعة، مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في حي تل الهوا غرب مدينة غزة وأحدثوا فيها خراباً كبيراً.