كرواتيا تمهل "إسرائيل" أسبوعا لتنفيذ صفقة الطائرات

منحت كرواتيا أمس الخميس، مهلة لإسرائيل حتى 11 يناير الجاري، لإنهاء صفقة بيع 12 طائرة مقاتلة إسرائيلية من طراز (اف 16 باراك) الأمريكية، أو أن تخسر الصفقة البالغ قيمتها 445 مليون دولار.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن الموقف الأميركي دفع رئيس وزراء الحتلال الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، إلى الاتصال بوزير الدفاع الأميركي المستقيل ​جيمس ماتيس​، لإقناعه بتخفيف الشروط الأميركية لتنفيذ الصفقة، لكن ماتيس، رفض بشكل مطلق ذلك.

ولفتت إلى أن "موقف ماتيس، قضى على أية فرصة لتنفيذها"، مشيرةً إلى انه "لم يكن ممكنا التوفيق بين الشروط الأمريكية والمطالب الكرواتية، لذلك اضطررنا للاعتذار لكرواتيا عن الصفقة".

ووافقت كل من كرواتيا و"إسرائيل" على صفقة البيع في مارس الماضي، ولكن الولايات المتحدة أوقفت الصفقة، حيث أصرت على بيعها بدون الإضافات الرئيسية التي أدخلتها "إسرائيل" عليها منذ شرائها في أوائل التسعينيات.

واستمرت عملية المماطلة في اتمام الصفقة لعدة أشهر، وقالت وزارة الدفاع الكرواتية إن أمام "إسرائيل" مهلة حتى 11 يناير الجاري "للحصول على موافقة الولايات المتحدة، وتسليم الطائرات بالشكل المتفق عليه".

وأضافت الوزارة "في حالة عدم حصول كرواتيا على الطائرة التي اختارتها ... فإنها (كرواتيا) ستلغي صفقة شراء هذه الطائرات المقاتلة متعددة الأغراض".