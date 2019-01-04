القسام يزف مجاهداً من غزة توفي إثر حادث سير

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" إلى العلا أحد أبطالها المجاهدين، من مدينة غزة والذي توفي إثر حادث سير.

وقالت كتائب القسام في بيانها العسكري أن المجاهد القسامي/ مصباح فتحي الغرباوي من الشيخ رضوان بمدينة غزة، توفي يوم الجمعة 28 ربيع الآخر 1440 الموافق 04/12/2019م إثر حادث سير.

وأضافت "ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

وسألت الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون.