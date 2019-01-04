توغل محدود لآليات الاحتلال شرق رفح

توغلت عدة آليات عسكرية "إسرائيلية" صباح اليوم الجمعة لمسافة محدودة شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وذكر مراسلنا عن شهود عيان، أن ثلاث جرافات عسكرية من طراز "دي 9" مع حافر كبير توغلت من بوابة صوفا شرق رفح واتجهت نحو خانيونس، مشيراً إلى أن الجرافات شرعت بأعمال تسوية وتجريف في المنطقة.

ومن المتوقع أن تشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي مما دفع جيش الاحتلال للاستعداد للجمعة الـ41 من مسيرات العودة من خلال تجريف الأراضي وإقامة السواتر الترابية لإعاقة الجماهير من الوصول إلى السياج الزائل.