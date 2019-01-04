الغزيون يستعدون للمشاركة في جمعة "مقاومة التطبيع"

تستعد الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة عصر اليوم الجمعة، للمشاركة في الجمعة الـ41 من مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار تحت عنوان "مقاومة التطبيع".

وكانت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، دعت للمشاركة الحاشدة بعد عصر الجمعة، في مسيراتٍ سلمية مقابل السياج الفاصل على الحدود الشرقية لقطاع غزة، في جمعة "مقاومة التطبيع"، تأكيداً على خيار المقاطعة الشاملة للاحتلال الإسرائيلي.

ونوهت في بيان لها، إلى أهمية "تفعيل سلاح المقاطعة ومواجهة التطبيع، عبر استراتيجية وطنية وعربية واضحة تحاصر كل أشكال التطبيع ورموزه".

وأكدت الهيئة، "استمرار مسيرات العودة بكل عنفوانها وبرنامجها الأسبوعي"، معتبرة أن تدفق "الجموع الثائرة إلى مخيمات العودة، هو تأكيد على إصرارها على تحقيق أهدافها المنشودة، وتجسيد للصمود في وجه آلة القمع الصهيونية، وفشل كل محاولات الحد من حضورها الجماهيري ".

يذكر أن الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار في قطاع غزة، أكدت أنها تدرس استخدام خيارات نضالية جديدة للوقوف بحسم أمام عنجهية الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس التسويف والخداع.

واستشهد منذ انطلاق مسيرات العودة في الثلاثين من آذار/ مارس لعام 2018 أكثر من 240 مواطناً وأصيب أكثر من 25 ألفاً بجراح مختلفة.