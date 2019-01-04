طقس فلسطين: ارتفاع الحرارة اليوم ومنخفض محدود الأحد

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يطرأ اليوم الجمعة ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلها السنوي بقليل، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويوم غدٍ السبت لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صافياً إلى غائم جزئي، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً جداً ليلاً، وخلال ساعات الليل تسقط الأمطار في شمال البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

أما الأحد القادم يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة، وخلال ساعات النهار تسقط الأمطار على بعض المناطق في شمال البلاد، وتمتد خلال ساعات المساء والليل لباقي المناطق، وتكون الامطار مصحوبة بزخات البرد أحيانا، ويحتمل تساقط زخات خفيفة من الثلج غير المتراكم فوق قمم الجبال التي يزيد ارتفاعها عن 1000م، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

وفي يوم الاثنين يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار على المناطق الشمالية، وخاصة خلال ساعات الصباح، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

أما الثلاثاء يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً بوجه عام، وخلال ساعات المساء والليل تساقط الأمطار المصحوبة بزخات البرد فوق المناطق الشمالية والوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.