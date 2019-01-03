نافاس يفاجئ جماهير ريال مدريد بقراره الجديد

فاجأ الحارس الكوستاريكي، كيلور نافاس، جماهير ريال مدريد، بتجديد تعاقده مع الفريق، بالرغم من فقدانه مكانه الأساسي في الفريق بعد قدوم البلجيكي تيبو كورتوا.

ووفقًا للأنباء الصادرة عن برنامج "خوجونيس"، والذي يُذاع على شبكة قنوات "لا سيكستا" التليفزيونية، فإن كيلور نافاس قام بتجديد عقده مع ريال مدريد في شهر ديسمبر الماضي لمدة موسم واحد، أي أن عقده مع "المرينغي" سيمتد حتى عام 2021.

وفي سياق متصل أكد البرنامج الرياضي نفسه أن عملاق منتخب كوستاريكا جدد عقده مع ريال مدريد لمدة موسم على أن يتقاضي فيما تبقى من عقده راتبا تقدر قيمته بـ 5 ملايين يورو سنويا.

الجدير بالذكر أن الأيام القليلة الماضية شهدت انتشار عدد من الأنباء والتقارير، التي تشير إلى أن نافاس يرغب في الرحيل عن ريال مدريد، وأن هناك أندية كبرى مهتمة بالحصول على خدماته يعد أبرزها أرسنال الإنجليزي.

ومنذ رحيل الفرنسي زين الدين زيدان عن رأس الجهاز الفني لريال مدريد وتعاقد إدارة "المرينغي" مع البلجيكي تيبو كورتوا، فقد كيلور نافاس مركزه في تشكيلة الفريق الأساسية.