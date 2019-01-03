ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. منوعات ثقافية
  3. عرض الخبر

تحدي أخطر من "كيكي".. تحذير عالمي من "غمامة الأعين"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:41 - 03 يناير 2019
غمامة الاعين غمامة الاعين
مشاركة

حذر موقع نيتفليكس المشاهدين من الخوض في تحد جديد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه قد يعرض حياة كل من يخوضه للخطر.

ولاقى فيلم نيتفليكس الجديد "بيرد بوكس" أو "صندوق الطيور" نجاحا كبيرا في الأسابيع الماضية، والذي يرتدي أبطاله غمامة على الأعين طول مدة الفيلم، لتفادي خطر يصيب كل من يرفع الغمامة لمشاهدة ما يجري حوله.

 وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي "تحدي بيرد بوكس"، والذي يدفع الأشخاص لوضع غمامة على الأعين والقيام بمهمات الحياة اليومية من دون النظر، مثل أبطال الفيلم تماما.

وطلبت شركة نيتفليكس من محبي الفيلم أن يتوخوا الحذر وأن لا يقوموا بالخوض بهذا التحدي، حتى لا يتعرضوا للأذى.

 ولم يتعرض أي شخص للأذى حتى الآن، ولكن التحدي قد يؤدي للأذى إذا ما تكرر الأمر حول العالم.

ولاقى فيلم "بيرد بوكس" نجاحا باهرا على موقع نيتفليكس، حتى أصبح الأكثر مشاهدة من بين جميع أعمال نيتفليكس من أفلام ومسلسلات.

متعلقات