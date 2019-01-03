قطع رواتب موظفين من غزة يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

أثار قطع رواتب عدد من موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة موجة من الغضب في أوساط مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي.

و تفاجأ عدد كبير من موظفي السلطة في غزة اليوم الخميس، بقطع رواتبهم عن شهر نوفمبر وذلك خلال فحص صرف الرواتب عن طريق الصراف الآلي للبنوك المنتشرة في محافظات قطاع غزة كافة، فيما تفاجأ البعض بقطع جزء من رابته دون معرفة الأسباب.

مصادر مختلفة لـ"فلسطين اليوم" رجحت أن قطع رواتب عدد كبير من موظفي السلطة في غزة يعود لأسباب تعسفية تتعلق بالخلاف الداخلي بين رئيس السلطة محمود عباس والنائب محمد دحلان، مشيرين إلى أن أغلب من يتبعون لدحلان تم قطع رواتبهم، إضافة إلى أن بعض ممن قطع رواتبهم يتبعون للفصائل الأخرى (حماس والجهاد الاسلامي).

وأوضحت المصادر أن عدداً أخر من الموظفين تم قطع جزء من رواتبهم يصل إلى 400 شيكل علماً بأن نسبة صرف الرواتب بلغت 50% وذلك مخالفاً لما تم الحديث عنه من قبل قيادات فتحاوية بوجود بشريات لموظفي السلطة.

و غرد العديد من نشطاء التواصل الاجتماعي عبر مدوناتهم الخاصة، عبارات احتجاجية على مجزرة الرواتب، التي طالت عدد كبير من الموظفين.

من جهته دون الناشط محمد تمراز عبر حسابه الخاص قائلاً: "قطع الاعناق ولا قطع الارزاق .. سيلعنكم التاريخ يا من صادقتم على مثل هذه القرارات #قاطع_الرواتب_جاسوس".

عبود شرخ من جهته فكتب في تغريدة له قائلاً: "عباس يقطع رواتب عدد من الناس بشكل نهائي بحجة انتمائهم لفصائل أخرى ، سيلعنه التاريخ و كل طفل في غزة ، و لن يسلم من قضاء الله ، لقد اختصر فلسطين و الوطن به و في زمرته".

سحر النحال بدورها فشاركت وسم تداوله العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي #قاطع_الرواتب_جاسوس.

و قالت في تغريدتها: "البشرى السارة أن الرئيس عباس يكافئ أبناء حركة فتح في قطاع غزة بقطع رواتب المئات منهم".

أما أمير درويش فكتب يقول: "مش مع قطع الرواتب و اكل الحقوق ومش مع قمع الحريات ومش مع الظلم !".

أبو علي أبو الضباع من ناحيته فدون عبر حسابه على الفيسبوك قائلاً: "قطع الرواتب بسبب عدم الالتزام ببيت الطاعة للوالي ، فأصبحت لقمة العيش ومصير الشباب وجيلهم الذى انتهى رهينة عند بعض التجار ..".

و كتب الناشط سالم أبو زايد عبر مدونته قائلاً: "الجاسوس الحقيقي محمود عباس وزمرته الفاسدة يقوم بقطع راتب أخي جلال أبوزايد وعدد من المناضلين والشرفاء".

و أضاف: "لكن كل من قطع الرواتب معروف لدينا بالاسم وسنعلق صورهم على مداخل محافظة الوسطى وسنعرفهم قيمتهم الحقيقة، وسنفتح الصندوق الأسود في الوقت المناسب كل باسمه في اي جهاز امني يعمل".

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ قال أمس: إن أبناء حركة فتح في غزة، سيتلقون بشرى سارة من الرئيس محمود عباس، واللجنة المركزية قريباً.

و يشار الى أن وزارة المالية صرفت مساء اليوم الخميس، رواتب الموظفين العموميين التابعين للسلطة الفلسطينية ستكون اليوم عبر الصراف الآلي والأحد القادم عبر البنوك بنسبة 50%، فيما رواتب كاملة لموظفي الضفة.

قطع الاعناق ولا قطع الارزاق .. سيلعنكم التاريخ ي من صادقتم على مثل هذه القرارات#قاطع_الرواتب_جاسوس — Mohammed Timraz (@mohamme_temraz) January 3, 2019

عباس يقطع رواتب عدد من الناس بشكل نهائي بحجة إنتمائهم لفصائل أخرى ، هذا الخائن سيلعنه التاريخ و كل طفل في غزة ، هذا الحقير لن يسلم من قضاء الله ، لقد إختصر فلسطين و الوطن به و في زمرته الحقيرة ، لعنك الله ي خائن .. — AbOud Sharkh (@adsh33) January 3, 2019