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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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مطلوب منذ 4 سنوات

"شرطة المكافحة" تضبط مُهرب مخدرات خطير

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:59 - 03 يناير 2019
الشرطة الشرطة
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ضبطت إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة، أحد مُهربي المخدرات الخطرين، وهو مطلوب منذ 4 سنوات.

وقالت إدارة المكافحة في تصريح مقتضب إنها ألقت القبض على المدعو (س. ز) 40 عاماً، خلال مهمة مداهمة وتفتيش لأحد المنازل شرق حي الشجاعية بغزة، مساء اليوم الخميس، وذلك بالتعاون مع شرطة التدخل وحفظ النظام.

وأضافت "المكافحة" أن المذكور يعد أحد تجار المخدرات الخطرين، وهو مطلوب للعدالة منذ 4 سنوات على ذمة قضايا تهريب حبوب مُخدرة، وقد تم إحالته للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وشددت المكافحة على أنها تواصل القيام بواجبها بكل بقوة من أجل ضرب تُجار المخدرات ومُهربيها؛ لتحصين المجتمع من العابثين.

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