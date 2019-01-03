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غانتس: معظم المستوطنات ستبقى للأبد بيد "اسرائيل"

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 19:10 - 03 يناير 2019
غانتس غانتس
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كشف الجنرال "الاسرائيلي" بيني غانتس والذي أعلن عن ترشيح نفسه  في الانتخابات الاسرائيلية المقبلة عن وجهة نظره حيال الاستيطان  في الضفة الغربية.

و نقل موقع المستوطنين الإخباري العبري عن غانتس قوله: "إن الانقسام داخل المجتمع الاسرائيلي امر يقلقني  واعتقد ان المناطق الاستيطانية  في الضفة الغربية مثل غوش عتصيون وارئيل وعوفرا والقناة ستبقى للابد بيد اسرائيل".

كما تطرق غانتس لخطابه الاقتصادي المشهور بعد حرب 2014 ضد قطاع غزة قائلاً: " أنا اتراجع عما قلته في هذا الخطاب  في تلك الايام، و اطمئن مستوطني غلاف غزة بأنني لم اهرب من مسؤولياتي".

 

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