أكثر من 57 ألف مولود جديد في غزة خلال 2018

شهد قطاع غزة 57 ألفاً و694 مولوداً جديدًا خلال العام المنصرم 2018، بنسبة 51.3% ذكور، و48.7% إناث، بواقع 158 مولوداً يومياً وبمعدل 6 مواليد في الساعة، بينما تم تسجيل 4950 حالة وفاة خلال العام.

وذكرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية أن عدد سكان قطاع غزة مع نهاية عام 2018، بلغ 2 مليون و135 ألفاً و482 نسمة، منهم مليون و82 ألفاً و385 ذكور بنسبة 50.69%، ومليون و53 ألفاً و97 إناث بنسبة 49.31%، وفق وزارة الداخلية في غزة.

وأوضحت الإحصائية أن محافظات قطاع غزة سجلت خلال العام المنصرم 4950 حالة وفاة، بنسبة 57.5 % ذكور، و42.5% إناث؛ بواقع 13 حالة وفاة يومياً، مشيرةً إلى انخفاض عدد المواليد الجُدد بنسبة 1% عن عام 2017، الذي شهدَ (58 ألفاً و303 مواليد جُدد).

وبيَّنت أن هذا العدد من المواليد المُسجلين في السجل المدني الفلسطيني خلال العام الماضي يأتي بخلاف المواليد الفلسطينيين في الخارج الذين تعذّر تسجيلهم نتيجة عدم عودة عائلاتهم لغزة بسبب الحصار وإغلاق معبر رفح، وخشية تلك العائلات من تقطع السُبل بهم وفقد مصادر رزقهم بالخارج نتيجة إغلاق المعبر.

وأظهرت إحصائية الأحوال المدنية، إلى أن المحافظات الخمسة "الشمال، غزة، الوسطى، خانيونس، رفح"، سجلت خلال الفترة الواقعة ما بين 1/1/2018م، وحتى 31/12/2018م (29 ألفاً و591 مولودًا ذكرًا)، مقابل (28 ألفاً و103 مولودة أنثى).

وشهدت محافظة غزة خلال عام 2018م (21 ألفاً و68 مواليداً جديدًا)، منهم (10 آلاف و668 مولوداً ذكراً)، و(10 آلاف و400 مولودة أنثى).

في حين سجّلت محافظة خانيونس خلال العام المنصرم (11 ألفاً و440 مولوداً جديدًا)، من بينهم (5 آلاف و857 مولوداً ذكراً)، و(5 آلاف و583 مولودة أنثى).

كما شهدت محافظة الشمال (10 آلاف و105 مواليد جُدد)، منهم ( 5 آلاف و212 مولوداً ذكراً)، و(4 آلاف و893 مولودة أنثى)، وشهدت محافظة الوسطى (7 آلاف و794 مولوداً جديداً) منهم (4 آلاف و106 مواليد ذكور) و(3 آلاف و688 مولودة أنثى).

وسجلت محافظة رفح (7 آلاف و287 مولوداً جديداً)، منهم (3 آلاف و748 مولوداً ذكراً) و(3 آلاف و539 مولودة أنثى).

إلى ذلك، أفادت إحصائية الأحوال المدنية أن أقسام الوفيات في مكاتب الأحوال المدنية بمحافظات قطاع غزة سجلت خلال عام 2018م (4950 حالة وفاة)، بنسبة 57.5% ذكور، و42.5% إناث؛ (بواقع 13 حالة وفاة يومياً).

وأفادت الإحصائية أن هناك ارتفاع في عدد حالات الوفاة خلال 2018م بنسبة 1% عن عام 2017م، الذي شهدَ (4370 حالة وفاة).

ووفق إحصائية الأحوال المدنية، سجلت المحافظات الخمسة "الشمال، غزة ،الوسطى، خانيونس، ورفح"، خلال الفترة الواقعة ما بين 1/1/2018م وحتى 31/12/2018م (2848 حالة وفاة بين الذكور)، مقابل (2102 حالة وفاة بين الإناث).

وبحسب تقرير الأحوال المدنية وصل قسم الوفيات في محافظة الشمال 811 تبليغ عن حالة وفاة، فيما سجل قسم الوفيات بمكاتب الأحوال المدنية في محافظة غزة 1786 تبليغ عن حالة وفاة

كما وصل قسم الوفيات بمكاتب الأحوال المدنية في المحافظة الوسطى 736 تبليغ عن وفيات. بينما سجل قسم الوفيات بمحافظة خانيونس 1002 تبليغ عن حالة وفاة، وسجل قسم الوفيات في مكتب محافظة رفح 615 تبليغ عن حالات وفاة.