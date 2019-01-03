هيجان #الدوار_الرابع يعود من جديد!

احتجاجات وتظاهرات مستمرة تشهدها المملكة الأردنية للمطالبة بحلول إصلاحية للسياسات الحكومية، مطالبات وجدت صداها في الشارع الأردني وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

ويستمر ما يُعرف بـ"الحراك الأردني"، بالتجمع والتظاهر في ساحة مستشفى الأردن، قرب مقر رئاسة الوزراء الأردنية "الدور الرابع"، في العاصمة الأردنية عمان.

وتشهد المشاركة في التجمع تزايدًا ملحوظًا على الرغم من الأحوال الجوية الباردة والماطرة، في ظل تواجد كثيف لقوات الأمن الأردنية.

ورفع المتظاهرون لافتات وأطلقوا صيحات مطالبة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية.

الحراك في الشارع قابله حراك كبير على منصات مواقع التواصل، وخاصة موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، حيث دشن النشطاء العديد من الأوسمة للمطالبة بالنزول إلى الشارع، وللتأكيد على ضرورة الإصلاحات.

ومن بين أشهر الأوسمة التي أطلقها رواد مواقع التواصل: #مش_ساكتين، #الدوار_الرابع، #معناش.