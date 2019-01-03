مصادر ترجح أسباب قطع رواتب عدد كبير من موظفي السلطة في غزة

تفاجأ عدد كبير من موظفي السلطة في غزة اليوم الخميس، بقطع رواتبهم عن شهر نوفمبر وذلك خلال فحص رواتب عن طريق الصراف الآلي للبنوك المنتشرة في محافظات قطاع غزة كافة، فيما تفاجأ البعض بقطع جزء من رابته دون معرفة الأسباب.

مصادر مختلفة لـ"فلسطين اليوم" رجحت أن قطع رواتب عدد كبير من موظفي السلطة في غزة يعود لأسباب تتعلق بالخلاف الداخلي بين رئيس السلطة محمود عباس والنائب محمد دحلان، مشيرين إلى أن أغلب من يتبعون لدحلان تم قطع رواتبهم، إضافة إلى أن بعض ممن قطع رواتبهم يتبعون للفصائل الأخرى.

وأوضحت المصادر أن عدد أخر من الموظفين تم قطع جزء من رواتبهم يصل إلى 400 شيكل علماً بأن نسبة صرف الرواتب بلغت 50% وذلك مخالفاً لما تم الحديث عنه من قبل قيادات فتحاوية بوجود بشريات لموظفي السلطة.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ قال أمس: إن أبناء حركة فتح في غزة، سيتلقون بشرى سارة من الرئيس محمود عباس، واللجنة المركزية قريباً.

يذكر أن وزارة المالية صرفت مساء اليوم الخميس، رواتب الموظفين العموميين التابعين للسلطة الفلسطينية ستكون اليوم عبر الصراف الآلي والأحد القادم عبر البنوك بنسبة 50%، فيما رواتب كاملة لموظفي الضفة.