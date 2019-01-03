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شركتان أمريكيتان تفتتحان العام 2019 بأكبر صفقة على مستوى العالم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:57 - 03 يناير 2019
تعبيرية تعبيرية
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ابتدأت الشركتان الأمريكيتان  (Bristol-Myers Squibb" (BMS" و "Celgene Corporation" العام 2019 بالإعلان عن صفقة ضخمة، قد تصبح الأكبرفي قطاع الأدوية على مستوى العالم هذا العام .

وتتضمن الصفقة، بحسب بيان صدر عن شركة (BMS)، أن الأخيرة ستشتري شركة "Celgene Corporation" بـ 74 مليار دولار، وأنها ستدفع لمساهمي شركة "Celgene Corporation" خمسين دولارا لقاء كل سهم وفي نفس الوقت يصبح كل سهم في الشركة سهما في شركة BMS بشكل تلقائي، ما يعني أن السهم الواحد لشركة "Celgene" قُدر بـ 102,43 دولار.

وتشير التوقعات إلى أنه سينتج عن الصفقة بين الشركتين الأمريكيتين العاملتين في قطاع الأدوية في حال إتمامها، دخول شركة (BMS) ضمن مجموعة الشركات العالمية الكبرى في هذا القطاع.

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